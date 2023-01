Fórmula 1: James Vowles assume o comando da Williams

Redação com Lusa

O britânico James Vowles, antigo diretor de estratégia na Mercedes, no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, assumiu o comando da Williams, substituindo o alemão Jost Capito, anunciou esta sexta-feira a construtora.

Aos 43 anos, Vowles deixa a Mercedes ao fim de 12 anos de trabalho com os oito vezes campeões do mundo de construtores, instalados em Brackley, e a saída foi feita "em termos excelentes", explicou o próprio, citado em comunicado.

Daqui para a frente, o engenheiro está "ansioso por começar", com o arranque marcado para 20 de fevereiro, liderando uma equipa que inclui o piloto tailandês Alexander Albon e o norte-americano Logan Sargeant, um estreante.

"Enquanto continuamos a nossa procura incessante de resultados, acreditamos que esta nomeação vai reforçar o nosso compromisso com uma liderança forte e experiente", declarou o presidente da Dorilton Capital, dona da Williams, Matthew Savage.

A saída de Jost Capito, que substituiu a filha do fundador da equipa Claire Williams, já era conhecida desde o final do ano passado, assim como a do diretor técnico François-Xavier Demaison, cujo substituto não foi ainda anunciado.

A temporada de F1 arranca em 05 de março com o Grande Prémio do Bahrain, com os testes de pré-temporada marcados para aquele arquipélago entre 23 e 25 de fevereiro.