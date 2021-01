Fórmula 1 já anuncia Grande Prémio de Portugal, em data a confirmar

Autódromo do Algarve voltará a receber o Grande Circo a 2 de maio, caso as negociações ainda em curso sejam bem sucedidas

A organização do Mundial de Fórmula 1 anunciou esta terça-feira o calendário reformulado para 2021, com início agendado para 28 de março no Barém.

A época com 23 corridas é para manter e, mesmo que não conste na lista divulgada, Portugal vai receber o Grande Circo pelo segundo ano consecutivo, de tal forma que o site oficial já anuncia o Grande Prémio e prevê a venda de bilhetes.

Portimão irá ocupar a data reservada para a terceira prova, a 2 de maio, três semanas mais tarde do que anteriormente previsto, a 11 de abril.

Em outubro do ano passado, o Autódromo Internacional do Algarve recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez, num regresso ao país ao fim de 24 anos, com a vitória indo para Lewis Hamilton, que ali se tornou o piloto mais vitorioso da história.

Mundial de Fórmula 1

28 mar Bahrain Sakhir (Bah)

18 abr São Marino Imola (Ita)

02 mai A designar A definir

09 mai Espanha Barcelona (Esp)

23 mai Mónaco Monte Carlo (Mon)

06 jun Azerbaijão Baku (Azb)

13 jun Canadá Montreal (Can)

27 jun França Le Castellet (Fra)

04 jul Áustria Spielberg (Aut)

18 jul Reino Unido Silverston (GBr)

01 ago Hungria Budapeste (Hun)

29 ago Bélgica Spa-Francorchamps (Bel)

05 set Países Baixos Zandvoort (Hol)

12 set Itália Monza (Ita)

26 set Rússia Sochi (Rus)

03 out Singapura Singapura (Sin)

10 out Japão Suzuka (Jap)

24 out Estados Unidos Austin (EUA)

31 out México Cidade do México (Mex)

07 nov Brasil São Paulo (Bra)

21 nov Austrália Melbourne (Aus)

05 dez Arábia Saudita Jeddah (Ars)

12 dez Abu Dhabi Abu Dhabi (EAU)