Fórmula 1: Hamilton e Verstappen chamados pelo Colégio de Comissários

Os dois pilotos terão de responder por dois incidentes no Grande Prémio da Arábia Saudita

Max Verstappen e Lewis Hamilton foram convocados para prestar declarações no Colégio de Comissários, após o Grande Prémio da Arábia Saudita, por uma alegada violação do Código Desportivo Internacional da FIA.

Verstappen, que terminou em segundo lugar atrás de Hamilton, foi penalizado com cinco segundos por ganhar vantagem na curva 1, saindo da pista. Além disso, o piloto da Red Bull terá de responder por uma alegada violação do Artigo 2, Capítulo IV, Apêndice L do Código Desportivo da FIA.

O capítulo do artigo diz: "Causar uma colisão, repetição de erros graves ou a aparência de falta de controlo - tal como deixar a pista - será comunicado aos comissários de bordo e poderá implicar a imposição de sanções até e incluindo a desqualificação de qualquer condutor em causa, O este último incidente em questão teve lugar na curva 27 momentos depois do piloto da Red Bull ser informado que devia deixar passar o britânico da Mercedes.