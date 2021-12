O Grande Prémio da Arábia Saudita é a penúltima prova do Mundial de Fórmula 1 de 2021

Lewis Hamilton foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita, beneficiando em grande medida do despiste de Max Verstappen nos momentos finais do treino e quando vinha com o tempo mais rápido. Bottas foi o segundo mais veloz, com o piloto dos Países baixos a ser terceiro.

