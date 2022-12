Fórmula 1 fica com 23 corridas e deixa Portugal de fora

Conselho Mundial da FIA aprovou os calendários para 2023 e não substituiu o cancelado Grande Prémio da China.

O Conselho Mundial de Federação Internacional do Automóvel, reunido em Bolonha, Itália, aprovou todos os calendários mundiais para 2023, não aceitando a entrada de Portugal no programa da Fórmula 1, para o lugar deixado em aberto pela China.

A corrida de Xangai foi cancelada pela quarta vez devido às regras de combate à covid-19 e o Autódromo do Algarve era apontado como principal candidato a ocupar a vaga, a 16 de abril, tendo a Turquia como maior rival.

Afinal a FIA não aceitou nenhuma das propostas e deixou um vazio no mês de abril, que terá o Grande Prémio da Austrália no dia 2 e o GP do Azerbaijão no dia 30.

Os candidatos a entrar no calendário da Fórmula 1 teria de pagar uma verba a rondar os 30 milhões de euros e que esteve a ser negociada nas últimas semanas. Ao que se conclui, sem acordo.

Calendário de 2023

05/03 GP do Barém

19/03 GP da Arábia Saudita

02/04 GP da Austrália

30/04 GP do Azerbaijão

07/05 GP de Miami (EUA)

21/05 GP de Emilia Romagna

28/05 GP do Mónaco

04/06 GP de Espanha

18/06 GP do Canadá

02/07 GP da Áustria

09/07 GP do Reino Unido

23/07 GP da Hungria

30/07 GP da Bélgica

27/08 GP dos Países Baixos

03/09 GP de Itália

17/09 GP de Singapura

24/09 GP do Japão

08/10 GP do Catar

22/10 GP dos EUA (Texas)

29/10 GP do México

05/11 GP do Brasil

18/11 GP de Las Vegas (EUA)

26/11 GP de Abu Dhabi