Primeiro protesto da Mercedes sobre Verstappen foi recusado

Em causa a alegada ultrapassagem de Verstappen a Hamilton ainda com o safety car em pista

Os comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi não aceitaram o protesto da Mercedes relativamente a uma suposta ultrapassagem de Max Verstappen a Lewis Hamilton antes da saída do safety car da pista, na 57.ª e penúltima volta, mas ainda debatiam a outra reclamação da equipa campeã de Construtores.

Neerlandês está ainda ameaçado por um segundo protesto, que pode mudar a classificação da corrida e do Mundial

A equipa de Lewis Hamilton considerou que o Red Bull esteve ligeiramente à frente do Mercedes antes de passar a linha de meta para a última volta, o que não é permitido pelo artigo 48.8 do regulamento da Fórmula 1 e poderia custar um castigo a Verstappen e, se fosse uma penalização em tempo, lhe retiraria a dupla vitória.

"A determinado ponto, e por um muito curto período de tempo, esteve ligeiramente à frente do carro 44, quando ambos aceleravam e travavam (...) e não estava à frente quando terminou o período do safety car. O protesto foi recusado", pode ler-se na decisão.

O segundo protesto estava ainda a ser analisado e pode mudar o final da corrida. A Mercedes apontou um erro do diretor de corrida, que apenas mandou os cinco carros que estavam entre Hamilton e Verstappen - os de Norris, Alonso, Ocon, Leclerc e Vettel - ultrapassar o safety car, quando o regulamento diz que deveriam ter passado todos.

"A não ser que o diretor de corrida ainda o considere necessário, o safety car deverá deixar a pista uma volta depois de todos os carros com voltas de atraso o terem passado", diz o regulamento. Se a Mercedes tiver razão, será considerado que o safety car deveria ter continuado em pista pelo menos mais uma volta, que seria a última. E, nesse caso, a classificação seria a do momento em que Nicholas Latifi se despistou e a corrida parou: Hamilton na frente, Verstappen em segundo.