Fórmula 1 em destaque no regresso dos clássicos ao Autódromo do Estoril

McLaren M26, Lotus JPS, Williams FW08 e Ligier JS11 são alguns dos protagonistas da corrida de Clássicos de F1 até 1986, marcada para domingo, num programa com outras 14 competições durante os três dias de reencontro com carros históricos

Os monolugares que recordam James Hunt, Keke Rosberg e Ayrton Senna vão regressar ao Autódromo do Estoril, na sexta edição do Estoril Classics, entre sete e nove de outubro, anunciou esta segunda-feira a organização.

McLaren M26, Lotus JPS, Williams FW08 e Ligier JS11 são alguns dos protagonistas da corrida de Clássicos de F1 até 1986, marcada para domingo, num programa com outras 14 competições durante os três dias de reencontro com carros históricos.

Além da corrida com os clássicos da Fórmula 1, o Estoril Classics vai receber, no Autódromo do Estoril, mais três disciplinas das corridas de carros: turismos, "sports cars" e GTs.

"Desde 2017 que o Circuito do Estoril integra as competições de clássicos mais importantes do mundo, tendo-se tornado numa paragem obrigatória no roteiro dos amantes de automóveis clássicos e reforçando a ligação histórica de Cascais com o desporto motorizado. Nesta edição contamos com mais carros na competição de Fórmula 1, o que acreditamos irá atrair ainda mais visitantes curiosos por conhecer estas máquinas que marcaram a história", afirmou Duarte Nobre Guedes, mentor do evento.