Fórmula 1 e MotoGP em Portugal: programa cheio e bilhetes a voar

Autódromo do Algarve já tem asfalto novo e foi apresentado um programa entusiasmante para a Fórmula 1, que terá corridas de protótipos e outras de GT, estas talvez com Tiago Monteiro.

O Autódromo do Algarve, já com asfalto novo, está quase pronto para os dois grandes compromissos deste ano, o Grande Prémio de Fórmula 1, de 23 a 25 de outubro, e o de MotoGP, que encerrará a época, de 20 a 22 de novembro.

Com os bilhetes a venderem-se em bom ritmo - para a F1, já foram adquiridas 30 mil entradas, incluindo 95 por cento dos lugares VIP -, serão curiosamente as motos as primeiras a visitar Portimão. A organização algarvia anunciou na terça-feira que haverá testes a 7 e 8 de outubro.

MotoGP vai antecipar-se e a 7 e 8 de outubro terá testes no Algarve. Já se venderam 30 mil entradas para a Fórmula 1. Félix e Monteiro poderão estar em pista

A Fórmula 1 já revelou o programa completo do seu fim de semana, que além dos treinos e da principal corrida, com 66 voltas, terá duas provas de apoio: o GT Cup, que junta carros de várias categorias, e que poderá contar com Tiago Monteiro, ao volante de um Honda NSX GT3; e a Sports Prototype Cup, uma nova competição, com protótipos de 440 cavalos, existindo vários portugueses interessados em participar.

Não se sabendo ainda se António Félix da Costa poderá fazer o primeiro treino livre num Fórmula 1 - o campeão de Fórmula E começa até a ser dado como um dos pilotos interessantes para as vagas ainda existentes -, o programa da prova portuguesa terá alguns momentos pouco habituais para o público nacional: antes da corrida de domingo, os pilotos darão uma volta à pista e terão, na reta da meta, uma cerimónia de luta contra o racismo.