Fórmula 1 de luto: morreu o dono da Red Bull

Dietrich Mateschitz faleceu aos 78 anos, vítima de doença prolongada. Tinha duas equipas de F1 e era dos maiores investidores mundiais no desporto

Dietrich Mateschitz, de 78 anos, faleceu hoje, vítima de doença prolongada, deixando o desporto mundial de luto, pois era um dos maiores investidores da história, famoso nos desportos motorizados, futebol e modalidades radicais. Em 2021, a sua empresa apoiava um total de 125 atletas, de 18 modalidades e 49 países.

Se a Fórmula 1, onde tinha as equipas Red Bull e AlphaTauri, assinalou de imediato o desaparecimento do empresário austríaco - todos os elementos das suas equipas foram chamados antes que a notícia fosse divulgada -, a sua fortuna, estimada em 27,8 mil milhões de euros pela Forbes, permitia que a influência da bebida energética fosse muito mais além.

Em Portugal, Pedro Pichardo e o skater Gustavo Ribeiro são os mais famosos atletas individuais apoiados pela Red Bull.

No futebol, Mateschitz já investiu no alemão RB Leipzig, no austríaco Red Bull Salzburg, no americano New York Red Bulls e no brasileiro Red Bull Bragantino.