Fórmula 1: convidados foram demasiado arrogantes no Texas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rapper Megan Thee Stallion desfilou rodeada por seguranças e, tal como Serena Williams, recusou responder a perguntas.

O Grande Prémio das Américas do passado domingo voltou a ter uma exibição de celebridades, uma das tradições em Austin, mas na corrida que seria ganha por Max Verstappen nem todas se souberam comportar.

A denúncia foi feita por Martin Brundle, que foi piloto entre 1984 e 1996, sendo atualmente comentador da Sky.

"Já me senti antes sob pressão, mas era de gente chamada Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet e outros. Guarda-costas a visitar a grelha de partida pela primeira vez não me incomodam, pois toda a gente tem o seu trabalho, mas eles deveriam aprender a ter maneiras e a respeitar os outros", escreveu o britânico de 62 anos no Twitter.

Brundle foi ignorado por Serena Williams quando lhe fez uma pergunta, mas a sua acusação dirigia-se à rapper Megan Thee Stallion, que percorreu a grelha de partida protegida por seguranças pessoais, que empurraram duas vezes o antigo piloto quando este lhe fez perguntas.