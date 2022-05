O anúncio foi feito através das redes sociais

Não têm sido consensuais as opiniões em relação à mais rrecente temporada da série 'Drive to Survive'. No entanto, e ao que parece, a parceria entre a Netflix e a Fómula 1 está para durar, uma vez que foram hoje anunciadas mais duas temporadas.

O anúncio da 5.ª e 6.ª temporada aconteceu esta quinta-feira através das páginas da Fórmula 1 nas várias redes sociais.