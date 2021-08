Fórmula 1 anuncia cancelamento do Grande Prémio do Japão

A covid-19 provocou o cancelamento do Grande Prémio do Japão, de F1, que estava agendado para 10 de outubro.

A Fórmula 1 anunciou, na manhã desta quarta-feira, que o Grande Prémio do Japão, agendado para 10 de outubro, foi cancelado devido ao elevado número de casos de covid-19 registado no país nipónico.

Já na temporada passada, a corrida foi cancelada pelo mesmo motivo.

"No seguimento do diálogo com o promotor e as autoridades no Japão, a decisão foi tomada pelo governo japonês de cancelar a corrida desta temporada devido às complexidades decorrentes da pandemia no país. A Formula 1 está, agora, a trabalhar nos detalhes da revisão do calendário, e irá anunciar os detalhes finais nas próximas semanas", lê-se no comunicado.