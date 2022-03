Fórmula 1 altera a regra de ultrapassagem do "safety car"

A partir de agora, todos os carros poderão passar pelo "safety car" desde que estejam com uma volta de atraso

A Fórmula 1 passou a autorizar, esta quarta-feira, que todos os monolugares - e não apenas alguns determinados - do "Grande Circo" possam ultrapassar, caso estejam a uma volta de distância, o carro de segurança nos Grandes Prémios.

"Se for considerado seguro fazê-lo, e a mensagem tiver sido enviada a todos os concorrentes, todos os carros que tenham sido ultrapassados pelo líder serão obrigados a passar os monolugares e o carro de segurança", lê-se no documento.

Até à última época, o período de "safety car" terminava somente quando o último carro em pista atrasado passava o líder da corrida, após ser dada a ordem para que os pilotos ultrapassassem o veículo ativado em momento de incidente.

Com a revisão do regulamento, o período do "safety car" terminará com a emissão de uma mensagem de 'luz verde' para todos os pilotos. Antes de avançarem, a pista será, primeiro, declarada como segura pelo diretor.

O propósito da F1, que fará vigorar a regra logo no primeiro GP deste ano, é perder menos tempo de corrida em ultrapassagens feitas por pilotos com voltas de atraso. Esta alteração foi originada pela polémica a envolver Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP de Abu Dhabi, que decidiu o título de campeão, em 2021.

A poucas voltas do final da corrida, Nicholas Latifi colidiu contra um muro e obrigou o "safety car" a entrar em pista por razões de segurança. Nessa altura, Verstappen decidiu trocar de pneus e acabou por ser ultrapassado por vários pilotos.

Habitualmente, quem tinha uma volta de atraso, poderia ultrapassar o carro de segurança, mas essa permissão foi apenas dada a carros que estavam entre Hamilton e Verstappen, o que causou algum desagrado no corredor inglês.

O neerlandês da Red Bull colocou-se, então, logo atrás do piloto da Mercedes, após ordem dada por Michael Masi, e teve a chance de o ultrapassar na última volta, arrecadando o título relativo ao ano passado na principal categoria de velocidade.