Fórmula 1: AlphaTauri despede piloto e já tem substituto

Equipa de F1 fartou-se de esperar por resultados de Nyck de Vries. Daniel Ricciardo assume a vaga

A AlphaTauri confirmou esta terça-feira o despedimento do piloto Nyck de Vries, que será substituído por Daniel Ricciardo a partir do GP da Hungria (dia 23 deste mês), "emprestado" pela Red Bull Racing.

Helmut Marko, responsável da AlphaTauri, fartou-se de esperar por resultados do neerlandês, que ainda não somou pontos esta temporada, e decidiu dispensá-lo de imediato, fazendo regressar o australiano Daniel Ricciardo.

Ricciardo era nesta altura o piloto de testes da Red Bull.

Daniel is back! @danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP.



Read more - Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023

Leia também Benfica Rafa pediu 16 M€ sem mais prémios para renovar com o Benfica Proposta avançada pelo dianteiro, que Rui Costa rejeitou, referia-se a quatro anos de ligação e era inferior à do Al Saad; O camisola 27 foi alvo de oferta milionária do clube do Catar, que ofereceu 15 milhões de euros ao Benfica pela transferência e 7,5 por cada uma de três épocas, mais bónus, ao jogador.