Fórmula 1: AlphaTauri anuncia mudanças de peso na estrutura

Laurent Mekies vai substituir Franz Tost como chefe de equipa.

O francês e diretor desportivo da Ferrari, Laurent Mekies, vai substituir o austríaco Franz Tost como novo chefe de equipa da AlphaTauri. O anúncio foi feito num comunicado pela marca italiana de Fórmula 1, onde Peter Bayer também foi apresentado como novo CEO.

Laurent Mekies, novo chefe de equipe da Scuderia AlphaTauri, realçou: "Antes de tudo, gostaria de prestar homenagem a Franz pelo excelente trabalho que ele fez em quase duas décadas no comando da equipe de Faenza. Desejo-lhe felicidades para o futuro e sei que tanto Peter como eu podemos contar com sua opinião e conselhos em um futuro próximo".

Mekies mostrou-se confiante em relação ao futuro : "Olhando para o futuro, tenho a honra de assumir o cargo de chefe de equipa e voltar à equipa onde passei a maior parte do início de minha carreira. A AlphaTauri tem todos os ingredientes necessários para ter mais sucesso no futuro e, em colaboração com Peter, estou ansioso para conseguir tudo isso".

Já Franz Tost agradeceu a Dietrich Mateschitz pela oportunidade de ser chefe da equipa nos últimos 18 anos. Deixou ainda elogios a nova Direção: "Aos 67 anos, chegou a hora de deixar o cargo e com Peter como novo CEO e Laurent como chefe de equipa, temos a certeza de ter dois grandes profissionais a bordo, que levarão a equipe ao próximo nível. Quero agradecer a todos pela excelente cooperação".