Fórmula 1 ainda espera Portugal, mas já tem corrida alternativa

Grande Prémio de Portugal estava previsto para 2 de maio, mas na condição de ter público. Agravamento da situação pandémica deverá comprometer a vinda do Grande Circo pelo segundo ano consecutivo

A continuidade da Fórmula 1 em Portugal pelo segundo ano consecutivo pode não vir a concretizar-se, pois a organização do Mundial, embora ainda aguarde uma resposta do Governo português, já prevê que esta seja negativa e preparou a possibilidade de ter uma segunda corrida no Barém, tal como no final da temporada passada.

O circuito de Sakhir, que recebe o Grande Circo a 28 de março, poderá ter nova corrida (no traçado alternativo) a 4 de abril. O Grande Prémio Emília Romana, em Imola e originalmente marcado para 18 de abril, avançará nesse caso uma semana (25 de abril), fazendo cair a corrida em Portimão, que estava prevista para 2 de maio. A temporada prosseguirá a 9 de maio, em Barcelona.

Recentemente, a Fórmula 1 apresentou o calendário com 23 corridas e, ainda que não confirmasse o GP de Portugal, tinha reservado a data de 2 de maio, já previa o evento e a venda de bilhetes para o Algarve.

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, confirmou em janeiro que havia negociações avançadas para o regresso ao Autódromo Internacional do Algarve, mas com a condição principal de ser possível haver público.

"Só faz sentido com público nas bancadas, e se o Estado português quiser", frisou na altura. No entanto, neste momento, com o agravamento da situação pandémica, a presença de espectadores é difícil de imaginar, levando a que a corrida no Autódromo do Algarve nem sequer venha a entrar no calendário, como estava.