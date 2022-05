Formação WithU RNF torna-se equipa satélite da Aprilia em Moto GP em 2023

Moto GP na montanha-russa do Algarve: as imagens dos treinos do GP de Portugal

A formação WithU RNF vai deixar de ter as suas motas fornecidas pela Yamaha a partir do próximo ano e tornar-se uma equipa satélite da Aprilia, no Mundial de motociclismo de velocidade, foi hoje anunciado.

"Juntos para a próxima época, a RNF Racing e a Aprilia Racing anunciam a sua parceria para duas temporadas, renovável por mais dois anos", lê-se no comunicado.

Pela primeira vez na história do Moto GP, a Aprilia terá, assim, uma equipa satélite a competir no seio do pelotão.

"A nossa filosofia mantém-se no sentido de ajudarmos a desenvolver corredores que, no futuro, se possam tornar pilotos da equipa oficial", explicou o malaio Razlan Razali, proprietário da RNF.

Já o italiano Massimo Rivola, responsável da Aprilia, garantiu que este anúncio faz parte da estratégia do construtor transalpino de ir dando "pequenos passos" para "demonstrar a competitividade da Aprilia RS-GP".

A RNF é a herdeira da Sepang Racing Team, apoiada pelo circuito malaio, que entrou no campeonato do mundo de velocidade em motociclismo em 2014, com equipas nas categorias de Moto3 e Moto2.

A partir de 2018, deu o salto para a Moto GP, com o francês Fabio Quartararo e o italo-brasileiro Franco Morbidelli.

Quartararo viria a substituir Valentino Rossi na formação oficial da Yamaha em 2021, sagrando-se, nesse mesmo ano, campeão mundial pela primeira vez.

Com a saída do patrocinador principal, a Petronas, no final de 2021, a equipa foi reconfigurada, surgindo esta temporada com novo nome e fazendo alinhar o sul-africano Darryn Binder (irmão do companheiro de equipa de Miguel Oliveira na KTM, Brad Binder), e o veterano Andrea Dovizioso.

O italiano ocupa, atualmente, a 20.ª posição do campeonato, com oito pontos, seguido de Binder, com seis.