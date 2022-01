Ford Puma de Adrien Fourmaux desfeito após acidente assustador no Rali de Monte Carlo

Francês e co-piloto escaparam ilesos, apesar do aparato

O Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Mundial de ralis deste ano, terminou bem mais cedo para Adrien Fourmaux, que bateu na primeira especial do dia de forma assustadora.

O acidente foi aparatoso e o Ford Puma ficou desfeito, mas o francês e o co-piloto Alex Coria escaparam ilesos. O azar de Fourmaux foi, no entanto, o melhor dos testes à segurança dos novos carros híbridos.

Apesar do azar com Fourmaux, a M-Sport tem motivos para sorrir no segundo dia da prova monegasca, pois Sébastien Loeb venceu quatro especiais e Gus Greensmith uma (a primeira da carreira do britânico).