Redação com Lusa

Dakar'2022: Portugueses ganham posições na geral após nona etapa

Vários dos portugueses presentes na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno subiram posições na geral após a disputa da nona etapa, em redor de Wadi Ad-Dawasir, na Arábia Saudita.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou o dia na 11.ª posição na competição das motas, a 6.43 minutos do vencedor, o chileno José Ignacio Cornejo (Honda), e subiu a 15.º da geral, a 58.57 do novo líder, o austríaco Mathias Walkner (KTM).

"Hoje foi uma especial com muitos desfiladeiros e pedras, mas, ainda assim, rápida. Não me senti muito confortável e não rodei muito depressa. Ainda assim consegui terminar a etapa e espero continuar com o bom desempenho até final", disse o piloto natural de Barcelos.

Walkner destronou o britânico Sam Sunderlad (GasGas), que hoje tinha de abrir a pista e não foi além do 13.º melhor tempo do dia.

O argentino Kevin Benavides (KTM) foi segundo, a 1.26 de Cornejo, com o norte-americano Ricky Brabec (Honda) em terceiro, a 1.47.

Na geral, Sunderland caiu para segundo, a 2.12 de Walkner, com o francês Adrien van Beveren (Yamaha) em terceiro, a 3.56.

Rui Gonçalves fechou o dia na 15.ª posição, a 8.31 minutos do vencedor, e subiu ao 25.º lugar, a 2:29.31 horas do líder.

"Senti-me bem durante todo o dia e também com o ritmo que adotei. Andei praticamente sozinho durante a especial. Foi igualmente um dia onde não fizemos quaisquer erros em termos de navegação, o que é bastante positivo", comentou o piloto de Vidago, que está imediatamente atrás de António Maio (Yamaha), que hoje foi 21.º.

O piloto da Yamaha subiu, assim, ao 24.º lugar.

"Correu tudo bem hoje. Não tive problemas com a navegação e a mota está impecável. Estamos preparados para atacar esta reta final do Dakar que se prevê bastante difícil. Estamos na entrada do top-20 e amanhã [quarta-feira] temos uma etapa mais comprida onde vou lutar por um bom lugar na geral", prometeu o alentejano.

Mário Patrão (KTM) foi 36.º, Alexandre Azinhais (KTM) foi 71.º, Arcélio Couto (Honda) foi 94.º, Pedro Bianchi Prata (Honda) 109.º e Paulo Oliveira (KTM) 110.º.

Na geral, Patrão é 47.º, Alexandre Azinhais subiu a 67.º, Arcélio Couto ganhou um lugar e é 80.º, Bianchi Prata ascendeu duas posições, para 98.º e Paulo Oliveira é 102.º.

Quarta-feira disputa-se a 10.ª etapa, entre Wadi Ad-Dawasir e Bisha, com 374 quilómetros cronometrados.