Redação com Lusa

Félix da Costa fora dos pontos em Roma após penalização.

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou, este domingo, na 12.ª posição a 14.ª prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Roma (Itália), depois de uma penalização o ter feito recuar duas posições.

O piloto natural de Cascais, que largou do 10.º lugar da grelha, viu-se envolvido em vários toques com outros adversários, acabando penalizado no final da corrida, que tinha terminado inicialmente na 10.ª posição.

Félix da Costa ficou, assim, a 18,034 segundos do vencedor, o britânico Jake Dennis (Andretti), autor da pole position e da volta mais rápida da corrida.

O francês Norman Nato (Nissan) foi segundo, a 3,105 segundos, com o britânico Sam Bird (Jaguar) em terceiro, a 3,633 segundos.

"É a primeira vez que vou para casa e só contente de poder regressar para junto da família. Mas, depois do dia, de ontem... damos as coisas por adquiridas, mas sabemos que este é um desporto de riscos e sabemos os riscos que corremos", começou por dizer António Félix da Costa, no final da corrida, recordando o violento acidente em que se viu envolvido na véspera.

Ainda assim, garante que "foi com toda a vontade" que voltou "a meter o capacete" e a ir "à luta".

"Tem sido complicado fazer melhor nas qualificações. A nossa equipa irmã, a Andretti, disse ao André Lotterer para defender com tudo o que tinha e ele começou a fazer "esses" na travagem. É uma forma muito suja de fazer corridas", explicou o piloto português, num vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do campeonato.

Para conseguir livrar-se do adversário, o piloto português fez "uma manobra agressiva para tentar passar, mas a coisa não correu bem" e acabou "por perder alguns lugares".

"Recuperei até ao 10.º lugar, mas levei uma penalização por ter dado um toque com outro piloto no meio destas ultrapassagens todas. Foi um dia para esquecer. Vou para casa só contente de poder ir para casa", concluiu António Félix da Costa.

Com estes resultados, Jake Dennis lidera, com 195 pontos, mais 24 do que o segundo, o neo-zelandês Nick Cassidy (Envision).

António Félix da Costa mantém o sétimo lugar, com 93 pontos.

O campeonato termina em 29 e 30 de julho, com uma jornada dupla nas ruas de Londres (Inglaterra).