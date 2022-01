"Foi um dia muito melhor para mim depois dos momentos difíceis de ontem"

António Maio (Yamaha) ficou preso nas dunas e terminou na 27.ª posição.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) admitiu ter recuperado a "concentração" após "a difícil etapa" da véspera, terminando a 11.ª e penúltima tirada da 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na terceira posição das motas.

Um dia depois do segundo aniversário da morte do cunhado, o piloto Paulo Gonçalves, na sétima etapa do Dakar de 2020, Joaquim Rodrigues concluiu a jornada de 345 quilómetros cronometrados a 2.26 minutos do vencedor, o argentino Kevin Benavides (KTM), com o britânico Sam Sunderland (GasGas) a ser segundo classificado, a apenas quatro segundos do argentino.

"Hoje foi, definitivamente, um dia muito melhor para mim depois dos momentos difíceis de ontem [quarta-feira]. Felizmente consegui recuperar, esforcei-me e tive toda a concentração nesta etapa", contou o piloto de Barcelos, melhor português neste penúltimo dia de prova.

António Maio (Yamaha) ficou preso nas dunas e terminou na 27.ª posição.

"A etapa de hoje foi a mais difícil de todas as disputadas até ao momento. Fizemos imensos quilómetros de dunas pequeninas e a grande dificuldade foi a areia muito mole. No início da especial consegui fazer uma boa navegação e estava muito motivado. No entanto, quando cheguei à zona das dunas, saltei, e a mota atascou", explicou.

O capitão da GNR disse ainda que, "como a areia estava mole, a mota ficou completamente enterrada e foi muito difícil sair dali", tendo perdido "imenso tempo".

Já Rui Gonçalves (Sherco) foi 30.º classificado.

Na geral, Sam Sunderland recuperou o comando, agora com 6.52 minutos de vantagem sobre o chileno Pablo Quintanilla (Honda), com o austríaco Mathias Walkner (KTM) na terceira posição, a 7.15.

Quim Rodrigues subiu ao 14.º lugar, a 1:11.25 horas do líder. António Maio é, agora, 21.º e Rui Gonçalves o 23.º.

Mário Patrão (KTM) foi 38.º e terceiro dos pilotos sem assistência e está na 43.ª posição, Alexandre Azinhais (KTM) foi 89.º e está em 68.º, e Arcélio Couto (Honda) terminou em 93.º e está em 80.º.

Paulo Oliveira (KTM) teve problemas mecânicos e ficou parado a meio da etapa, enquanto Pedro Bianchi Prata (Honda) perdeu algum tempo a tentar ajudar o piloto que corre com a bandeira de Moçambique.

Sexta-feira disputa-se a derradeira etapa, entre Bisha e Jeddah, com 164 quilómetros cronometrados.