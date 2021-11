Francesco Bagnaia, vencedor do GP do Algarve, a revelar preocupação com Miguel Oliveira

Vencedor do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, este domingo, o piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) afirmou no fim da prova que ficou preocupado com o estado de saúde de Miguel Oliveira.

Uma queda do piloto português, a envolver o espanhol Iker Lecuona (ambos da KTM), provocou a subida da bandeira vermelha e consequentemente o fim da corrida.

"Fiquei assustado com a bandeira vermelha, porque pensei que alguém se tinha magoado muito, mas felizmente estão todos bem", afirmou Bagnaia.

"Estou muito feliz pela vitória, tive um ótimo final de semana e conseguimos a vitória. Mas fiquei preocupado com o que aconteceu no final. O importante é que agora estão todos bem", acrescentou.

Francesco Bagnaia triunfou com Joan Mir a ser segundo e Jack Miller a fechar o pódio.