Filipe Albuquerque venceu as emocionantes 24 Horas de Daytona

Piloto de Coimbra, campeão mundial e europeu em título, triunfou pela segunda vez na mais importante das corridas de resistência norte-americanas

O conimbricense Filipe Albuquerque, em equipa com Ricky Taylor, Alexander Rossi e Hélio Castroneves, ao volante do Acura número 10, venceu as 24 Horas de Daytona, numa das edições mais emocionantes da história.

Foi a segunda vez que o português de 35 anos conquistou a corrida mais importante de resistência nos Estados Unidos, depois do êxito de 2018, na companhia do portuense João Barbosa e do brasileiro Christian Fittipaldi. Este ano, e depois de se ter sagrado campeão mundial e europeu, Albuquerque foi contratado por Wayne Taylor para a equipa que corre com os Acura e ganhou o título na última época, além de três das quatro edições anteriores de Daytona.

Na corrida deste fim de semana a emoção foi uma constante, com cinco carros a discutirem o triunfo ao longo de todas as 24 horas, sendo constantes as ultrapassagens, embora fosse o Acura número 10 a liderar durante mais voltas. Filipe Albuquerque fez o último e decisivo turno, tendo resistido nas últimas voltas às aproximações do Mazda número 55, a grande surpresa da corrida, pois recuperou de três voltas de atraso, e ao Cadillac número 48, de Kamui Kobayashi. João Barbosa, que já venceu as 24 Horas de Daytona por três vezes, alinhou este ano na categoria LMP3, na qual foi segundo - e 19.º da geral -, com um Ligier.