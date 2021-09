Filipe Albuquerque vai partir na 'pole position' em Laguna Seca

Filipe Albuquerque vai partir do primeiro lugar na oitava ronda do campeonato de resistência

Português, líder do campeonato norte-americano de resistência, aumentou a pontuação na liderança ao conseguir arrancar em primeiro na oitava ronda

O piloto Filipe Albuquerque (Accura) foi o mais rápido na qualificação para a prova de Laguna Seca do campeonato norte-americano de resistência, somando mais um ponto para a classificação que lidera.

O piloto natural de Coimbra, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, sai do primeiro lugar da grelha para a corrida de 2:40 horas, que se disputa no próximo domingo, e que constitui a oitava ronda do campeonato.

"Estou muito contente por ter conseguido fazer a 'pole'. Não só porque é importante em termos de contas do campeonato, mas também porque em Laguna Seca a primeira curva, é uma curva apertada para a esquerda e é importante estar na parte de dentro da pista", começou por explicar o luso.

Segundo Filipe Albuquerque, o carro está "muito rápido". "Espera-nos uma luta renhida, mas estou confiante que desta vez, a vitória será nossa. Confiança não nos falta", garantiu. A corrida vai ser disputada no domingo, a partir das 22h10 (hora em Lisboa).