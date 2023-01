Filipe Albuquerque segundo nas 24 Horas de Daytona: "Já o ano passado ficámos..."

O piloto natural de Coimbra, que partiu do terceiro lugar da grelha, cortou a meta a 4,190 segundos do vencedor.

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) foi este domingo segundo classificado na 61.ª edição das 24 Horas de Daytona, prova de abertura do campeonato norte-americano de resistência automóvel.

O piloto natural de Coimbra, que partiu do terceiro lugar da grelha, cortou a meta a 4,190 segundos do vencedor, o outro Acura, conduzido pelo sueco Tom Blomqvist, enquanto o francês Sébastien Bourdais (Cadillac) cortou a meta na terceira posição, a 9,630 segundos do vencedor.

"Foi uma corrida com muitos altos e baixos. A meio tivemos um problema com o óleo do carro. Perdemos três voltas para o reabastecer. Não conseguimos recuperar como queríamos. Só na fase final voltámos para a volta do líder. Depois tivemos problemas com a traseira do carro", explicou o piloto português, no final.

Albuquerque fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor, o suíço Louis Deletraz e o australiano Brendon Hartley e chegou a passar pelo comando da prova, antes dos problemas mecânicos sofridos.

Assim, repetiu o segundo lugar, em que já tinha terminado em 2022.

"Estou triste por não ter conseguido a vitória. Já o ano passado ficámos em segundo e voltámos a repetir o resultado. Faltou muito pouco, é frustrante depois de um esforço desmedido. Merecíamos mais, mas foi uma prova com muitos altos e baixos. Por outro lado estou contente com o que fiz em pista porque dei tudo o que tinha. A pouco mais de duas horas do final estávamos na quarta posição e conseguir recuperar duas posições e ficar a poucos segundos do primeiro deu-me um sentimento de dever cumprido. Mais que isto era impossível", frisou ainda o conimbricense, após a estreia da nova categoria, a GTP.

João Barbosa (Ligier), outro português em prova, terminou na segunda posição da categoria LMP3, sendo 29.º da geral.

Guilherme Oliveira (Ligier), que chegou a liderar a categoria LMP3, foi forçado a abandonar devido a um problema no escape do seu carro, que provocou mesmo um princípio de incêndio na traseira.

Leia também Sporting Diomandé está quase fechado no Sporting Central não jogou pelo Mafra diante da Oliveirense e O JOGO sabe que acordo com o Midtjylland está próximo.

"Simplesmente, o escape cedeu e nada havia a fazer. Tentámos de tudo para ajudar a equipa a colmatar a falta de experiência a este nível, mas as corridas de resistência são mesmo assim. Sempre que tive o carro em condições normais, discutimos os primeiros lugares da categoria e mostrámos maturidade na gestão de circunstâncias muito difíceis. Saio de Daytona com o sentimento de dever cumprido e com uma enorme vontade de regressar", comentou, citado pela sua assessoria de imprensa.

A próxima corrida acontece a 17 e 18 de março com as 12 Horas de Sebring.