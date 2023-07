Filipe Albuquerque segundo em prova de resistência no Canadá

Sexta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência.

O piloto português Filipe Albuquerque (Acura) terminou na segunda posição a sexta jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA), que este fim de semana decorreu em Toronto, no Canadá.

Albuquerque, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou a 9,157 segundos do vencedor, o britânico Colin Braun (Acura). "Estamos muito contentes com o resultado. Foi uma boa corrida, com altos e baixos e com as bandeiras amarelas a terem um papel preponderante no desenrolar da prova. A determinada altura até nos favoreceu, mas, no final, retirou-nos a vitória que parecia certa. São assim as corridas", comentou o piloto português.

Filipe Albuquerque diz acreditar que "esta corrida tenha sido o ponto de viragem" numa época recheada de percalços.

O piloto luso acredita, ainda assim, que nada está perdido. "Vamos continuar a fazer o nosso trabalho e a procurar os melhores resultados possíveis. Mais perto do final fazemos as contas. Para nós é importante manter os bons registos e regressar às vitórias. É com esse objetivo que vamos enfrentar as próximas corridas dentro de poucas semanas", concluiu o piloto de Coimbra.

A próxima jornada do IMSA decorre de 21 a 22 de julho, em Lime Rock Park, nos Estados Unidos.