Filipe Albuquerque perde vitória a um minuto do final da corrida de Long Beach

Redação com Lusa

Terceira prova do campeonato norte-americano de resistência.

O português Filipe Albuquerque (Acura) viu escapar a vitória na terceira prova do campeonato norte-americano de resistência (IMSA) após o companheiro de equipa, Ricky Raylor, se ter despistado a um minuto do final.

O piloto português, natural de Coimbra, tinha conseguido, na véspera, a pole position para esta terceira prova do IMSA, em Long Beach, Estados Unidos, que liderava à partida.

No entanto, coube a Ricky Taylor fazer o último turno de condução. Nos derradeiros 10 minutos de prova, o piloto norte-americano ocupava a terceira posição, mas com mais ritmo do que os adversários.

A três minutos do final saltou para segundo e tentou ir em busca da vitória. Mas, quando tentava ultrapassar Mathieu Jaminet (Porsche) numa travagem, não conseguiu fazer a curva e acabou por embater no muro de pneus. As duas últimas voltas foram feitas sob bandeiras amarelas.

Jaminet festejou o triunfo enquanto a equipa de Filipe Albuquerque ficou classificada em sétimo lugar.