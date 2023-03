Filipe Albuquerque no pódio da LMP2

Na categoria LMP2, a segunda mais importante do campeonato, o português Filipe Albuquerque terminou no segundo lugar (oitavo da geral), juntamente com os companheiros de equipa, os britânicos Phil Hanson e Frederick Lubin

As duas equipas da Toyota dominaram a prova de abertura do Mundial de Resistência em automobilismo, com o português Filipe Albuquerque (Oreca) a ser segundo classificado na LMP2, a segunda mais importante do campeonato.

O Toyota do britânico Mike Conway, do japonês Kamui Kobayashi e do argentino José Maria Lopez concluíram as oito horas das 1000 Milhas de Sebring, nos Estados Unidos, com 239 voltas e 2,168 segundos de vantagem sobre o outro Toyota, do suíço Sébastien Buemi, do neozelandês Brendon Hartley e do japonês Ryo Hirakawa.

O Ferrari do italiano António Fuoco, do espanhol Miguel Molina e do dinamarquês Nicklas Nielsen foi terceiro, a duas voltas do vencedor, depois de ter saído da 'pole position'.

No entanto, um erro de Fuoco, que fez uma ultrapassagem durante um período de 'safety car', custou uma penalização 'drive through' à Ferrari que colocou os Toyota na frente.

Os carros nipónicos digladiaram-se até faltar hora e meia para o final, altura em que decidiram manter as posições inalteradas até à bandeirada de xadrez.

Leia também Portugueses Jorge Jesus rendido: "Foi o melhor com quem trabalhei até hoje" Técnico português agradeceu ao líder do clube, no final do encontro com o Sevilha (1-0), referente aos oitavos da Liga Europa e que marcou a eliminação do Fenerbahçe da competição

Destaque para o abandono dos dois Peugeot, por problemas mecânicos.

Na categoria LMP2, a segunda mais importante do campeonato, o português Filipe Albuquerque terminou no segundo lugar (oitavo da geral), juntamente com os companheiros de equipa, os britânicos Phil Hanson e Frederick Lubin.

O Oreca da United Autosports do português tinha partido da terceira posição da grelha, mas cortou a meta a 2,863 segundos dos vencedores, o alemão David Beckmann, o chinês Ye Yifei e o britânico Will Stevens (Oreca), com a francesa Doriane Pin, o italiano Mirco Bortolotti e o russo Daniil Kvyat (Oreca) na terceira posição, a quase meio segundo dos vencedores.

Rui Andrade, que fez equipa com o polaco Robert Kubica e o suíço Louis Deletraz (Oreca), foi quinto classificado nos LMP2.

Este sábado disputam-se, na mesma pista, as 12 Horas de Sebring, terceira prova do campeonato norte-americano de resistência, para as quais Filipe Albuquerque parte do terceiro lugar da grelha.