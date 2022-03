Filipe Albuquerque foi o mais rápido nos testes do Mundial de Resistência

Redação com Lusa

Filipe Albuquerque (United Autosports) foi esta madrugada o mais rápido nos testes realizados antes do arranque do Campeonato do Mundo de Resistência, na sexta-feira, em Sebring, nos Estados Unidos da América.

Filipe Albuquerque e os companheiros na United Autosports, os norte-americanos Phil Hanson e Will Owen, terminaram o prólogo com o tempo mais rápido da classe LMP2, a segunda mais competitiva, rodando em 1.48,439 minutos.

"O carro está muito bom, muito equilibrado. Conseguimos ser rápidos numa volta só, como é exigido em qualificação, como em conjuntos mais longos de voltas, em situação de corrida. Isso dá-nos a segurança e o otimismo para o início de campeonato", disse o piloto natural de Coimbra.

O piloto português disputará, na sexta-feira, a primeira corrida do ano do Campeonato do Mundo de Resistência, na categoria LMP2.

No mesmo fim de semana participa ainda, também em Sebring, na segunda jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência, ao volante do Acura da Wayne Taylor Racing.