Filipe Albuquerque quarto classificado nas 12 Horas de Sebring

Filipe Albuquerque (Acura) terminou no sábado em quarto lugar nas 12 Horas de Sebring, quarta prova do campeonato norte-americano de resistência automóvel, depois de sofrer uma penalização.

O piloto português, que fez equipa com o norte-americano Ricky Taylor e com o britânico Will Stevens, num Acura da Taylor Racing, terminou a prova a 26,958 segundos da equipa vencedora, composta pelo neozelandês Earl Bamber, pelo britânico Alex Lynn e pelo suíço Neel Jani (Cadillac).

O francês Tristan Vautier, juntamente com o compatriota Loic Duval e o britânico Richard Westbrook, foi segundo, também em Cadillac, a 6,471 segundos do vencedor, com o brasileiro Pipo Derani em terceiro, em equipa com o norte-americano Tristan Nunez e o britânico Mike Conway (Cadillac), a 14,616.

Filipe Albuquerque viu o seu resultado condicionado por uma penalização de 30 segundos, sofrida pelo colega Will Stevens, que deixou o Acura da Taylor Racing no meio do pelotão, depois de ter liderado grande parte da corrida.

"Este fim de semana as corridas não estavam do meu lado e os resultados ficaram longe do ambicionado, pese embora tenhamos estado na liderança das provas grande parte do tempo. Mas temos de saber lidar com estas adversidades. A corrida foi difícil, já estávamos à espera, mas depois da penalização, a cerca de quatro horas do final, tudo se complicou", afirmou Albuquerque, citado pela assessoria de imprensa.

Sem nenhuma situação de bandeiras amarelas que juntasse novamente o pelotão, o quarto lugar foi o resultado possível.

"Por incrível que pareça, com tanto tempo de prova ainda pela frente, não estávamos à espera de que não houvesse bandeiras amarelas. Não havendo, recuperar o tempo perdido era muito difícil quando os andamentos estão tão próximos. Foi o que nos aconteceu, é frustrante", explicou o piloto natural de Coimbra.

Mesmo assim, no campeonato, Albuquerque e os seus companheiros de equipa ocupam a segunda posição.

A próxima jornada terá lugar de 8 a 10 de abril, em Long Beach.