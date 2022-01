Filipe Albuquerque é segundo nas 24 Horas de Daytona

Português já ganhou a mítica prova duas vezes à geral e buscava um terceiro triunfo. A corrida foi emocionante até ao fim

Em busca da terceira vitória à geral, a segunda consecutiva, o português Filipe Albuquerque terminou este domingo as 24 Horas de Daytona, a primeira prova do campeonato americano de resistência (IMSA), em segundo lugar.

Havendo quatro na luta à entrada da última hora, o Acura número 10 do conimbricense, dividido com Ricky Taylor, Alexander Rossi e Will Stevens, procurou até ao fim pelo triunfo contra outro Acura (o de Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, Helio Castroneves, Simon Pagenaud), mas este distanciou-se mesmo na reta final.