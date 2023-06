Cerca de 100 mil pessoas assistiram este domingo ao showrun da Red Bull Racing na zona de Belém, em Lisboa, com destaque para as três exibições do ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard no monolugar RB7 de 2011.

O protagonista foi o escocês David Coulthard, no monolugar que levou Sebastian Vettel à conquista do campeonato do mundo em 2011, que destacou o "privilégio" de poder trazer a Fórmula 1 às ruas de Lisboa, sendo "muito especial" ver "as caras das pessoas".

Na temporada atual, a Red Bull venceu os oito Grandes Prémios já realizados, com seis vitórias para o neerlandês Max Verstappen, bicampeão mundial e o líder destacado da classificação, e dois triunfos do mexicano Sergio Pérez, principal perseguidor na tabela.

"Todas as equipas existem para vencer. Ficaria surpreendido se a Red Bull vencesse as corridas todas. A Aston Martin está a fazer um trabalho fantástico, a Mercedes está a regressar, a Ferrari está a realinhar peças... Existe uma grande competição", considerou.

No entanto, David Coulthard, de 52 anos, não acredita que alguém consiga, esta época, destronar Max Verstappen da liderança, embora necessite de "trabalhar arduamente".

"O Max é incrível. A equipa está a trabalhar bem e ele está a conduzir lindamente, mas, na Fórmula 1, ninguém ganha todas as corridas. O Max tem de trabalhar arduamente, mas neste momento é o homem mais provável de vencer. Não creio que alguém possa batê-lo", opinou o vice-campeão mundial em 2001, na McLaren, atrás do alemão Michael Schumacher.