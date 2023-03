FIA volta atrás: Alonso foi mesmo terceiro no GP da Arábia Saudita

Recurso da Aston Martin recolocou Fernando Alonso no terceiro lugar do GP da Arábia Saudita

Fernando Alonso subiu ao pódio do Grande Prémio da Arábia Saudita, soube pouco depois da cerimónia que, afinal, foi quarto classificado e, horas depois, foi informado que sempre foi terceiro no final da segunda corrida do Mundial de Fórmula 1.

O que aconteceu? A Aston Martin apresentou recurso da decisão - que resultou de uma queixa da Mercedes - e a FIA voltou atrás com a penalização de 10 segundos que permitira a George Russell uma ultrapassagem na secretaria.

Os comissários confirmaram que o macaco que eleva o carro tocou no Aston Martin antes da penalização de cinco segundos estar cumprida, mas concluiram que nenhum trabalho foi feito.