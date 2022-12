FIA proíbe demonstrações políticas de pilotos sem a sua aprovação

Decisão aprovada após Lewis Hamilton ter aderido ao movimento "Black Lives Matter" no GP de Toscana, em 2020, e de Sebastian Vetter ter apelado ao fim da exploração petrolífera no Canadá em Montréal, em junho.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) passou a proibir demonstrações políticas de pilotos que não tenham sido aprovadas previamente.

O órgão reviu o seu código de conduta e atualizou um artigo, que agora passa a considerar uma violação "fazer ou exibir declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais (...) a menos que tenha sido dada aprovação prévia por escrito da FIA ou pela ASN [autoridade desportiva nacional]".

A decisão chega após Lewis Hamilton ter aderido ao movimento "Black Lives Matter" no GP de Toscana, em 2020, levando uma t-shirt alusiva ao protesto e de Sebastian Vetter ter apelado ao fim da exploração petrolífera no Canadá em Montréal, em junho, usando uma t-shirt e um capacete com essa mensagem.