Impedido de representar a Rússia, face à guerra na Ucrânia, o jovem piloto, correu com a bandeia de Itália e, enquanto entoava o hino, fez o gesto do ex-ditador Mussolini

A Federação Internacional de Automobilismo anunciou a abertura de uma investigação à "conduta inaceitável" de Artem Severiukhin por realizar um gesto fascista enquanto celebrava, no pódio, a vitória na primeira prova do Campeonato Europeu de Karting, na categoria OK-Júnior, em Portimão.

"A FIA confirma que lançou investigação imediata sobre a conduta inaceitável do Sr. Artem Severiukhin na categoria OK durante o 1º round do Campeonato Europeu de Karting da FIA 2022 no Kartódromo Interacional do Algarve, em Portugal. A FIA comunicará em breve que outras medidas serão tomadas", diz o comunicado.

Impedido de representar a Rússia, face à guerra na Ucrânia, o piloto, compete no escalão de sub-15, correu pela Itália e, enquanto entoava o hino italiano, realizou a saudação fascista, utilizado pelo antigo ditador Benito Mussolini.

Esta atitude do russo ganha uma dimensão ainda maior numa altura em que as tropas russas continuam em guerra em solo ucraniano. Severiukhin é, de resto, apoiado pelo programa SMP Racing, cujo principal patrocinador é a Gazprom, empresa estatal da Rússia que é uma das maiores exportadoras mundiais de gás natural.