FIA deixa duas provas de fora do Grande Prémio de Macau deste ano

68ª edição do Grande Prémio de Macau continua agendada para novembro

Redação com Lusa

Em causa a quarentena de 21 dias em vigor para quem chega do estrangeiro ao território.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou esta quinta-feira que as provas para o campeonato do mundo de Fórmula 3 e da Taça GT vão ficar de fora do Grande Prémio de Macau deste ano.

A decisão foi tomada devido à quarentena de 21 dias em vigor para quem chega do estrangeiro ao território, onde os estrangeiros estão também proibidos de entrar.

"Com a maioria dos concorrentes a participar nos eventos da FIA vindos de fora da região, isto apresenta aos condutores, equipas e fornecedores condições difíceis de cumprir", indicou a federação, num comunicado publicado no seu 'site'.

Esta semana, as autoridades sanitárias de Macau reiteraram não existir qualquer previsão para levantar a proibição de entrada de estrangeiros ou de redução do período de quarentena para quem chega de zonas consideradas de alto risco.

"Assim, os campeonatos mundiais de Fórmula 3 da FIA e FIA GT não vão decorrer em 2021, com o objetivo de regressarem no próximo ano", indicou a mesma nota.

A 68ª edição do Grande Prémio de Macau continua agendada para novembro.

Um calendário revisto para a segunda metade da atual época da Taça de Carros de Turismo da FIA vai incluir um novo evento para substituir a prova em Macau.

O promotor da WTCR, Eurosport Events, confirmou também a intenção de regressar ao circuito da Guia em 2022.

"Enquanto não estivermos presentes, desejamos aos organizadores um Grande Prémio de Macau seguro e bem sucedido em novembro e começaremos a trabalhar imediatamente para o evento de 2022", afirmou o secretário-geral da FIA, Peter Bayer, no mesmo comunicado.

A 67.ª edição do Grande Prémio de Macau apresentou as provas de fórmula 4, Taça GT Macau, Corrida da Guia Macau, Taça de Carros de Turismo de Macau e Taça GT - Corrida da Grande Baía.

Desde o início da pandemia de covid-19, o território registou apenas 63 casos da doença.