FIA aprova novos regulamentos e cancela corridas de GT e WTCR em Macau

Redação com Lusa

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprovou esta quarta-feira novos regulamentos em várias disciplinas de desporto motorizado e decidiu cancelar as corridas de Grand Turismo (GT) e do WTCR previstas para Macau devido à pandemia de covid-19.

Na reunião daquele organismo que decorreu em Paris, foram decididas algumas alterações regulamentares, como o aumento da dimensão dos espelhos retrovisores nos carros de Fórmula 1 ou o aumento para quatro horas do tempo máximo para reparação de um carro que se tenha retirado num dos dias de prova, devido ao facto de os sistemas híbridos serem mais complexos mecanicamente.

Como medida de proteção ambiental, a FIA determinou, ainda, que as organizações do Mundial de Ralis devem fornecer os livros de percurso de forma digital, por e-mail, aos concorrentes, em vez da versão impressa.

Foi, ainda, aprovado o calendário do Mundial de Fórmula E de 2023, com 13 provas, sendo a mais notada a ausência da prova de Paris.

O campeonato em que milita o português António Félix da Costa começará na Cidade do México, em 14 de janeiro, terminando em Londres com uma ronda dupla, em 28 e 30 de julho do próximo ano.

Quanto ao Mundial de Ralicrosse, o calendário de 2023 também foi aprovado, com a prova portuguesa, a quarta de seis rondas, marcada para Montalegre no dia 18 de setembro.

Uma das novidades da Comissão de Segurança passa pela introdução de luvas que permitam o manuseamento de ecrãs de toque de dispositivos eletrónicos para a leitura dos livros de percurso no futuro.

Aprovado está, também, o calendário da competição de novas energias, que terá sete provas, incluindo o Oeiras Eco Rally (terceira ronda), de 24 a 26 de junho.

Foi, ainda, aprovada uma política de não discriminação que reafirma "tolerância zero para estas situações".

A FIA também anunciou que foi cancelada a etapa da Taça do Mundo FIA GT prevista para Macau em novembro "devido à obrigatoriedade de quarentena e às restrições impostas pela covid-19".

Também as provas da Taça do Mundo de Turismos (WTCR) previstas para a Ásia (China, Coreia do Sul e Macau) foram canceladas, devido ao facto de as mesmas restrições se aplicarem também a todo o continente asiático.

A organização do campeonato onde milita Tiago Monteiro está já a procurar locais alternativos para as três rondas finais do campeonato.

O Conselho Mundial da FIA é o organismo que superintende a competição automóvel a nível mundial.