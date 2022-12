Ferrari tem novo diretor desportivo: "O topo do mundo das corridas"

Francês Frederic Vasseur foi esta terça-feira confirmado no cargo.

O francês Frederic Vasseur será o novo diretor desportivo da escuderia Ferrari na Fórmula 1, substituindo, no cargo, o italiano Mattia Binotto.

Vasseur foi, nos últimos seis anos, diretor desportivo da Sauber e Alfa Romeo, equipa satélite da Ferrari que anunciou a saída em comunicado.

Em 2022, a Alfa Romeo foi sexta classificada no Mundial de Construtores de Fórmula 1, o seu melhor resultado no campeonato nos últimos 10 anos.

O novo diretor desportivo da Ferrari tem 54 anos e é engenheiro aeronáutico de formação. Em 2016 já tinha sido chefe de equipa na Renault. "Estou honrado por assumir a liderança da Escuderia Ferrari como diretor desportivo. Para mim, a Ferrari sempre foi o topo do mundo das corridas. Espero trabalhar com a equipa de Maranello para honrar a história e o legado da escuderia e honrar os nossos adeptos em todo o mundo", disse Vasseur.

O francês vai reencontrar o piloto monegasco Charles Leclerc, com quem trabalhou na Sauber.

Também trabalhou com o alemão Nico Rosberg e com o britânico Lewis Hamilton quando conquistaram os seus títulos na GP2, em 2005 e 2006, respetivamente. "Ao longo da sua carreira, soube combinar com sucesso a sua técnica como engenheiro com a habilidade de fazer sobressair o melhor dos seus pilotos e equipas", reconheceu o CEO da Ferrari, Benedetto Vigna.

Vasseur será o primeiro francês a liderar a equipa Ferrari desde Jean Todt (1993-2007).

A equipa italiana conquistou o seu último título mundial de pilotos em 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen, e o de construtores em 2008.