Ferrari já apresentou carro para 2022: eis o F1-75

Nome do monolugar tem origem no aniversário da Scuderia

Numa altura em que se preparam os motores para a nova época de Fórmula 1, foi a vez da Ferrari apresentar o seu carro para a temporada 2022: o F1-75.

O nome do monolugar tem origem no aniversário da Scuderia, que mantém o habitual vermelho, com mais tons em preto em relação ao último ano.

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca no próximo dia 20 de março, no Barém.