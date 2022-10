"Fenómeno meteorológico adverso" provoca quatro feridos na Baja de Portalegre

Baja de Portalegre é a única da Taça do Mundo Bajas FIA [automóveis] e Bajas FIM [motas] em Portugal

Foram atingidos por estruturas metálicas que caíram na zona de chegada da prova de todo-o-terreno.

Quatro homens ficaram este sábado feridos ao serem atingidos por estruturas metálicas que caíram na zona de chegada da prova de todo-o-terreno Baja de Portalegre devido a "um fenómeno meteorológico adverso", revelou a Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, explicou que o "fenómeno meteorológico adverso, com chuva intensa e vento forte", aconteceu "por volta das 18h00".

"Durou cerca de 30 minutos, na zona de Portalegre, e provocou quatro feridos, dois deles ligeiros e dois graves", disse a fonte, explicando que "todos estão em avaliação nas urgências do hospital de Portalegre".

Segundo a fonte do CDOS, entre as vítimas, "todos homens", há bombeiros e cidadãos que estavam a assistir à chegada da prova, mas "não há participantes da Baja feridos". "O fenómeno meteorológico adverso derrubou e arrastou algumas tendas e estruturas de apoio e outras que faziam parte do pódio de chegada da prova e até o próprio pódio", precisou.

Os primeiros meios de socorro no local foram "as próprias equipas médicas e o dispositivo de bombeiros de serviço na prova", tendo depois sido mobilizados "mais meios para o local", explicou o CDOS.

Entretanto, após os 30 minutos de duração, "o fenómeno meteorológico adverso ficou ultrapassado e rumou a norte", indicou a fonte.

A Baja de Portalegre é a última prova do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno e arrancou na sexta-feira, terminando hoje, naquele distrito do Alto Alentejo.

Participaram nesta edição comemorativa dos 35 anos da prova cerca de 400 equipas de 22 nacionalidades

A Baja de Portalegre é a única da Taça do Mundo Bajas FIA [automóveis] e Bajas FIM [motas] em Portugal.