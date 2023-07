Félix da Costa nono classificado nas 6 Horas de Monza

O piloto português, que faz equipa com o britânico Will Stevens e com o chinês Yifei Ye, terminou a uma volta do carro dos vencedores.

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou este domingo na nona posição as 6 Horas de Monza, quinta ronda pontuável para o Mundial de Resistência.

O piloto português, que faz equipa com o britânico Will Stevens e com o chinês Yifei Ye, terminou a uma volta do carro dos vencedores, o Toyota oficial do argentino José Maria Lopez, do japonês Kamui Kobayashi e do britânico Mike Conway.

O Ferrari do italiano Antonio Fuoco, do espanhol Miguel Molina e do dinamarquês Nicklas Nielsen ficou na segunda posição, a 16,520 segundos, seguido do Peugeot do britânico Paul di Resta, do dinamarquês Mikkel Jensen e do francês Jean-Eric Vergne.

Nos momentos iniciais, Félix da Costa acompanhou os carros mais velozes, mas um problema elétrico acabaria por deixar o piloto de Cascais parado no traçado de Monza.

Félix da Costa conseguiu reiniciar o Porsche 963 da Hertz Team JOTA e voltar à corrida. Mas, com este tempo perdido, as aspirações da equipa inglesa a um bom resultado ficaram comprometidas.

Ainda assim, o luso considerou que foi uma corrida "isenta de erros por parte da equipa e dos três pilotos".

"No entanto, com o tempo perdido acabámos por ficar fora da luta dos lugares da frente. Foi uma corrida de evolução e de recolher dados e informação, que nos farão certamente continuar a progredir a performance e fiabilidade do nosso carro, que tem muito potencial por explorar", frisou António Félix da Costa, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto da Porsche diz ainda manter "o foco para as duas corridas que faltam disputar este ano", sempre "com os olhos em 2024", num projeto que acredita "ser vencedor".

A sexta e penúltima prova do campeonato são as 6 Horas de Fuji, no Japão, a 10 de setembro.