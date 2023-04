Félix da Costa foi quinto em Portimão antes do "virar de página" para os hipercarros

Português conduziu mais de três horas e despediu-se da classe LMP2 de forma modesta

Na despedida da categoria LMP2, da qual é campeão em título, António Félix da Costa (Jota) foi quinto nas 6 Horas de Portimão, segunda prova do Campeonato do Mundo de resistência (WEC), longe de repetir o êxito de 2021 no Autódromo Internacional do Algarve.

Em Spa (Bélgica), dentro de duas semanas, o cascalense passa a integrar a classe dos hipercarros, ao volante de um Porsche 963.

"Pensei que tínhamos boa chances de lutar pela vitória, mas desde o início da corrida que senti o carro bastante difícil de guiar, a fugir muito de frente. Foi uma corrida de muito sacrifício. Sinto que era mesmo o melhor resultado possível, face ao nosso andamento. É hora de virar a página e iniciar um novo e desafiante capítulo", afirmou o herói local no AIA que passou mais de três horas ao volante do Oreca 07 (início e turno de condução final).