O piloto português António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) foi um dos envolvidos num acidente na corrida do Mundial de Fórmula E, este sábado, em Roma. Sam Bird (Jaguar TCS Racing) perdeu o controlo do carro e Sébastien Buemi (Envision Racing) chocou com o britânico. Logo a seguir, Lucas Di Grassi (Mahindra Racing), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) e Félix da Costa também não conseguiram evitar o embate. Todos os pilotos estão bem, mas tiveram de abandonar a corrida.

Veja o vídeo: