Félix da Costa: "É um dia que ficará marcado para sempre na minha memória"

Portuguê venceu a corrida no Mónaco do Mundial de Fórmula E.

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) venceu este sábado a corrida no Mónaco do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, graças a uma ultrapassagem ao neozelandês Mitch Evans (Jaguar) na última volta. O piloto português, campeão em título, deixou o holandês Robin Frijns (Virgin) em segundo lugar, a 2,848 segundos, com Evans a terminar em terceiro, a 2,872 de Félix da Costa.

Esta foi a primeira vitória da temporada para o piloto português, sexta na carreira nesta categoria. "É um dia muito especial para mim, vencer no Mónaco é único, já tinha subido ao pódio mas nunca vencido. Estou sem palavras, foi uma corrida emocionante, com uma grande luta com o Mitch e o Robin, hoje queria mesmo muito ganhar e na última volta consegui consumar a ultrapassagem", afirmou após a corrida.

"É um dia que ficará marcado para sempre na minha memória. Tenho tido um inicio de época complicado, mas soubemos manter a motivação e hoje mostrámos a nossa raça, esta vitória relança-nos na luta do campeonato. Obrigado a todos, à minha equipa DS Techeetah e a todos os Portugueses que me apoiam e me fizeram novamente vencer a votação do fanboost, que hoje me ajudou novamente a vencer esta corrida. Obrigado", completou.

Com estes resultados, Félix da Costa somou 28 pontos (25 pela vitória e três pela "super pole"), ascendendo ao quarto lugar do campeonato, com 52 pontos, a apenas 10 do novo líder, Robin Frijns. A próxima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E disputa-se em Puebla, no México, em 19 de junho.