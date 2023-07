Félix da Costa e o "maior susto da carreira": "Foi o halo a salvar-me a vida"

Há dois anos, Félix da Costa também abandonou a primeira das duas corridas do e-Prix de Roma, mas devido a um furo no DS.

O neozelandês Mitch Evans (Jaguar) ganhou o e-Prix de Fórmula E nas ruas de Roma, mas a corrida acabou com 14 pilotos, após um acidente na nona volta que envolveu seis carros. Bird perdeu o controlo do Jaguar e ficou atravessado no asfalto, sendo abalroado por Buemi e António Félix da Costa, a seguir por Mortara e Di Grassi e ainda por Frijns.

O português do Porsche diz ter apanhado o "maior susto da carreira". "O carro do Buemi saiu praticamente a voar da parede direita e bateu no halo que, tenho a certeza, salvou-me a vida", explicou, esperando ter o monolugar pronto para a corrida deste domingo e discordando dos que exigem maior segurança. "Faz parte das corridas em circuitos urbanos e em alta velocidade", disse a propósito do acidente "resultante da saída de uma curva cega".