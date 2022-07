Félix da Costa desiste de prova de Fórmula E em Nova Iorque

Edoardo Mortara (Rockit) mantém o comando do Mundial de Fórmula E, com 150 pontos, enquanto Félix da Costa caiu uma posição, para o sétimo lugar, com 75.

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) desistiu este sábado da corrida de Nova Iorque do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, com o pneu traseiro esquerdo furado.

O neozelandês Nick Cassidy (Envision) foi o vencedor de uma corrida que terminou sete minutos antes do tempo previsto, devido à forte chuvada que se abateu sobre o traçado novaiorquino.

A água que se acumulou rapidamente na pista levou a uma série de acidentes, obrigando à amostragem de bandeiras vermelhas.

A vitória acabou por ser atribuída a Nick Cassidy, com 1,123 segundos de vantagem sobre o brasileiro Lucas di Grassi (Rockit) e 1,671 segundos sobre o neerlandês Robin Frijns (Envision), que foi o terceiro classificado.

Com estes resultados, o suíço Edoardo Mortara (Rockit) mantém o comando do Mundial de Fórmula E, com 150 pontos, enquanto Félix da Costa caiu uma posição, para o sétimo lugar, com 75.

No domingo, disputa-se nova ronda em Nova Iorque.