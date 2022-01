Félix da Costa abandona na primeira volta na abertura da época de Fórmula E

No sábado, disputa-se a qualificação e a segunda corrida do campeonato.

António Félix da Costa (DS Techeetah) foi obrigado a desistir da primeira corrida da temporada de Fórmula E, após ter sido abalroado por um adversário na primeira curva.

O piloto português, que partiu do 16.º lugar da grelha para a primeira de duas corridas deste fim de semana, disputadas em Riade, na Arábia Saudita, sofreu um toque do britânico Dan Tiktum (Nio) logo na primeira curva, sendo obrigado a regressar às boxes.

It feels GREAT to be back



Watch the moment we went green for Round 1 of Season 8! ⚡️



Follow LIVE timing here https://t.co/NqfsxKU5B4



2022 #DiriyahEPrix pic.twitter.com/XTnN9ezm06 - ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2022

A vitória acabou por sorrir ao holandês Nick de Vries (Mercedes), campeão em título, que deixou o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) na segunda posição, a 0,636 segundos, com o britânico Jake Dennis (Avalanche) em terceiro, a 8,802 segundos.

No sábado, disputa-se a qualificação e a segunda corrida do campeonato.