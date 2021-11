Fãs de Miguel Oliveira preocupados com andamento da moto do falcão

Os mais devotos deslocaram-se para o Algarve na sexta-feira, percorrendo várias centenas de quilómetros.

A admiração por Miguel Oliveira e a paixão pelo motociclismo juntou este domingo centenas de pessoas na fanzone alusiva ao piloto português no autódromo do Algarve, com a preocupação centrada no andamento da moto do "falcão".

No local, partilhado com outras tendas alusivas a outros pilotos e marcas e de "comes e bebes" e enquanto aguardam pela corrida, os adeptos do piloto luso da KTM centravam as discussões sobre as prestações de Oliveira durante os treinos e qualificações no Algarve.

Os mais devotos deslocaram-se para o Algarve na sexta-feira, percorrendo várias centenas de quilómetros, "para assistirem aos treinos livres e incentivar o piloto natural de Almada, na primeira corrida com público nas bancadas".

"Ainda acreditamos num bom resultado na corrida, mas o comportamento da moto não está a ajudar o Miguel. Paciência, mesmo assim estamos aqui para apoiar o Miguel", disseram alguns adeptos à Lusa.

Silvino Reis fez a viagem de Lisboa acompanhado pelo filho "com o propósito de ver o "falcão" ao vivo, já que é a primeira vez que é possível vê-lo na pista".

"Vim de propósito a Portimão só para ver o Miguel, porque sou um fã incondicional dele desde que se iniciou no motociclismo. Estou um pouco desiludido com a moto, mas continuo a apoiá-lo, porque reconheço-lhe muitas capacidades para fazer bem melhor", afirmou.

Na opinião de Silvino Reis, os tempos feitos pelo piloto no Algarve "estão a demonstrar que a moto não está bem, o que não se compreende dado o que ele fez na época passada e no início desta".

"Para mim a culpa é dos mecânicos que não conseguem acertar com as afinações", apontou.

Ao lado, o filho, Sandro Reis, partilha da opinião do progenitor: "Algo está mal com os mecânicos da equipa".

"Tínhamos esperança que ele pudesse ganhar, mas temos de ser realistas e ver que a moto não está bem, o que lhe retira competitividade, mas ainda assim acredito num bom resultado", avançou.

Sandro Reis afirmou que o gosto pelo motociclismo "nasceu por influência do Miguel", desporto que passou a acompanhar há quatro anos: "Agora não perco uma corrida do Miguel e vir a Portimão vê-lo, é como sonho que se concretiza".

"Penso que ele está irregular, num dia bom não deve nada a nenhum piloto, mas agora a moto está a dar-lhe muitas dores de cabeça. Ainda assim, não tira entusiasmo à corrida", adiantou o fã do piloto luso por entre mais uns tragos de cerveja.

O convívio motard e o entusiasmo em ver o Miguel Oliveira "ao vivo em pista", é para a maioria dos devotos do piloto "um prazer e um tónico revigorante depois de vários meses fechados em casa por culpa da pandemia [da covid-19]".

Carlos Prieto viajou de Braga com a mulher e, trajado com um equipamento alusivo a Miguel Oliveira, assume-se também como um "devoto" do piloto luso, à Lusa referiu que, "acima de qualquer resultado, o Miguel sabe que pode contar com milhares de apoiantes em todos os momentos".

"Estamos cá para apoiá-lo e não interessa o resultado da corrida", concluiu.

A maioria dos fãs contactados na fanzone manifestaram a "vontade de continuar a seguir" o piloto português e prometeram regressar a Portimão no próximo ano, caso se confirme a realização do Grande Prémio de Portugal.