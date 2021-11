Fãs acreditam em pódio de Miguel Oliveira no Algarve

Miguel Oliveira vai partir do 17º lugar no domingo.

Dezenas de adeptos de Miguel Oliveira acreditam que o piloto português da KTM possa repetir no domingo o pódio de 2020 e vencer a corrida de MotoGP, apesar dos tempos "menos bons" registados nos treinos livres.

"Acreditamos que o Miguel [Oliveira] consiga a melhor afinação para a moto e recupere dos tempos menos bons que fez nos treinos", disseram à Lusa dois fãs de um grupo de oito "motards" que hoje chegou a Portimão.

Filipe Castro e Vítor Castanheira, trajados com equipamentos alusivos ao piloto português, fizeram a viagem de madrugada desde Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, para Portimão, com a esperança de assistirem ao vivo, no domingo, "à vitória de Oliveira" na corrida da prova rainha de motociclismo de velocidade.

"Saímos de madrugada de casa, por volta das 04:00 e fizemos uma viagem tranquila de cerca de 500 quilómetros, nas calmas, com várias paragens. Não é um esforço, mas um prazer podermos assistir ao vivo a uma prova do mundial", disse Filipe Castro.

Junto à entrada do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), o grupo juntou-se a outros fãs do piloto natural de Almada, os quais manifestaram "muita esperança numa vitória ou mesmo um lugar no pódio", embora reconheçam que "os tempos que Oliveira tem vindo a fazer possam não indicar um bom desfecho".

"Com o apoio do público, pela primeira vez nas bancadas, o Miguel irá superar-se e dar o seu melhor na disputa do pódio", sublinharam.

Filipe Castro e Vítor Castanheira, apesar de otimistas, partilham da opinião de que Miguel Oliveira "embora conheça bem o circuito algarvio, terá uma tarefa difícil, face às prestações dos outros pilotos".

"Há qualquer coisa que não está bem com a moto do Miguel, porque continua muito aquém dos tempos que estão ao seu alcance enquanto piloto", apontaram.

A opinião é ainda partilhada pelos restantes membros do grupo, que, quase em uníssono, adiantam: "O Miguel é capaz de fazer bem melhor".

"Gostávamos muito de ver o Miguel no pódio, mas se isso não acontecer, não ficamos desiludidos nem damos o investimento e a viagem como perdidos, porque é a primeira vez que vemos uma prova de MotoGP ao vivo", avançou Vitor Castanheira.

O motard lamentou que a prova de 2020 "não pudesse ter tido público" devido à pandemia da covid-19, o que retirou "brilho à vitória do Miguel".

O grupo que vai ficar instalado durante dois dias num hotel nos arredores da cidade de Lagos, a cerca de 30 quilómetros do autódromo algarvio, espera regressar em 2022, caso se confirme a realização do Grande Prémio de Portugal, em abril, em Portimão.