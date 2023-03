Fãs acreditam em bom resultado de Miguel Oliveira: "A confiança é muito grande"

Piloto da RNF Aprilia vai partir da quarta posição para o GP de Portugal

Dezenas de fãs de Miguel Oliveira acreditam que o piloto português da Aprilia pode alcançar um dos três lugares do pódio, em Portimão, na prova de abertura do Mundial de MotoGP.

"Vai ser difícil, mas acreditamos que o Miguel [Oliveira] sabe da dificuldade, mas a confiança de o ver no pódio é muito grande", disseram à Lusa vários adeptos do piloto natural de Almada.

À entrada do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), alguns elementos de um grupo de amigos, oriundo da zona de Coimbra, manifestaram-se "convictos até numa vitória na corrida".

"Embora reconheçamos as dificuldades devido ao facto de ter uma mota nova, a primeira prova do Mundial poderá ser uma vantagem para o Miguel", disse Fernando Martins, um dos fãs.

Na estreia na RNF, equipa satélite da Aprilia, o piloto garantiu o quarto posto na grelha de partida para as duas corridas de velocidade do fim de semana, em Portimão, com o tempo de 1.37,521 minutos.

Para os adeptos, trajados com roupa alusiva ao piloto, trata-se de um resultado "animador e que pode antever uma boa classificação".

A esperança por ver Miguel Oliveira no pódio é comum a todos os portugueses ouvidos pela reportagem da Lusa, partilhando "também preocupação quanto à prestação da moto".

"Tudo vai depender do Miguel e do comportamento da moto", apontou Venâncio Silva, acrescentando que "por ser a primeira prova, as 'máquinas' são novas o que faz com que partam todos em igualdade".

Este sábado, às 15h00, corre-se a Corrida Sprint, uma novidade para a temporada 2023 do Mundial de MotoGP, que arranca em Portimão, no distrito de Faro.

A corrida principal da prova rainha de motociclismo vai disputar no domingo, às 14h00.

É a primeira vez no seu historial que a prova de abertura do mundial de velocidade de MotoGP arranca na Europa.